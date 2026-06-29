Водителей Павловского Посада призвали к осторожности из-за дождя

29 июня 2026, 19:02

Фото: istockphoto.com/ElcovaLana

Дожди, местами с грозой и сильным ветром, наблюдаются в понедельник, 27 июня, в столичном регионе. В связи с этим водителей призывают быть внимательными за рулём, так как во время осадков видимость снижается. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Автомобилистам напомнили, что нельзя отвлекаться на гаджеты, следует быть аккуратнее на поворотах, притормаживать перед переходами и пропускать пешеходов.





«Рекомендуется также увеличить дистанцию и не совершать резких манёвров», — говорится в сообщении.