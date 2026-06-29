Водителей Павловского Посада призвали к осторожности из-за дождя
Дожди, местами с грозой и сильным ветром, наблюдаются в понедельник, 27 июня, в столичном регионе. В связи с этим водителей призывают быть внимательными за рулём, так как во время осадков видимость снижается. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Автомобилистам напомнили, что нельзя отвлекаться на гаджеты, следует быть аккуратнее на поворотах, притормаживать перед переходами и пропускать пешеходов.
«Рекомендуется также увеличить дистанцию и не совершать резких манёвров», — говорится в сообщении.В администрации отметили, что непогода продлится до конца дня.
Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции проводят в Павловском Посаде акцию «Некуда спешить».