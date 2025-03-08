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Воробьев поздравил женщин с 8 марта в Подмосковье

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

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С Международным женским днем 8 марта поздравил женщин губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
«Для меня большая честь от имени Президента вручить государственные награды и, конечно же, отметить наших женщин областными знаками отличия. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует в этом зале, а также ваши команды, потому что за каждой из вас стоят те, кто стараются осуществлять перемены на том или ином направлении — будь то медицина или социальная служба. Здесь присутствуют и директора школ, которые дают замечательное образование нашим детям (…) 8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. В вашем лице хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — произнес губернатор.
Воробьев поблагодарил всех, кто проявил себя в различной работе и продолжает это делать.

Накануне сообщалось, что в Подмосковье состоялся концерт для семей участников спецоперации в преддверии Международного женского дня.

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#новости
Юный фехтовальщик из Лобни стал призёром всероссийских соревнований
07 марта 2025, 17:58

Герман Щеглов (слева). Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня

Спортсмен из подмосковной Лобни Герман Щеглов завоевал третье место на Всероссийском турнире по фехтованию для участников младше двенадцати лет, посвящённом памяти А.И. Павлова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Спасибо всем, кто болел за меня. Буду стараться и дальше показывать хорошие результаты и привозить домой награды», — прокомментировал свой результат на соревнованиях Герман.
Турнир проводился в Смоленске. Отмечается, что в ходе соревнований Герман продемонстрировал высокий уровень подготовки и спортивный дух. Тренером юного спортсмена является Денис Сидоров.

Ранее сообщалось, что самбисты из Московской области Степан Солдатенков, Кирилл Харков и Павел Сараев завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на проходящем в Краснодаре чемпионате России.

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Самбисты из Подмосковья завоевали три медали чемпионата России по самбо
07 марта 2025, 17:33

Фото: пресс-служба Всероссийской федерации самбо

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по самбо, в число призёров вошёл Павел Сараев из Пушкинского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По данным Всероссийской федерации самбо, серебряную медаль турнира выиграл для подмосковной сборной Степан Солдатенков из Королёва, выступавший в весовой категории 98 килограммов. Пушкинский спортсмен Павел Сараев взял бронзу в весовой категории 53 килограмма. А ещё одна бронзовая медаль досталась Кириллу Харкову из Сергиева Посада, соревновавшему в весовой категории 88 килограммов.

Чемпионате России по самбо проходит в Краснодаре, он стартовал 4-го и завершится 8-го марта.

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#самбо
#спорт
#чемпионат россии
#медали
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Дмитрий Кузнецов из Подмосковья возглавил мировой рейтинг по спортивной ходьбе
07 марта 2025, 16:50

Фото: istockphoto.com/Minwan

Житель подмосковного Щёлкова Дмитрий Кузнецов занял первую строчку мирового рейтинга по спортивной ходьбе на 1500 метров среди мужчин старше 55 лет по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Результат Дмитрия Кузнецова, позволивший ему возглавить мировой рейтинг, составил 7 минут 6 секунд. На втором месте рейтинга оказался спортсмен из США Дэвид Свартс, его результат составил 7 минут 10 секунд. А замыкает тройку сильнейших представитель Австралии Игнасио Хименес Солис с результатом 7 минут 12 секунд», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Дмитрий Кузнецов является 23-кратным чемпионом России по спортивной ходьбе. Он также много раз завоёвывал награды различных соревнований российского и международного уровней.

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В четырёх округах Подмосковья 8 и 9 марта проведут акции по сбору вторсырья
07 марта 2025, 16:27

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Волонтёрские экологические акции по раздельному сбору мусора на переработку проведут в ближайшие выходные — 8 и 9 марта — в округах Химки, Ленинский, Пушкинский и Мытищи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Сдать можно будет макулатуру, пластик, металлолом и стекло. Все отходы надо заранее рассортировать по фракциями и при необходимости очистить и высушить», — отмечается в сообщении.
В Ленинском округе акцию проведут 8 марта. Вторсырьё будут принимать по адресам: Римский проезд, дом №5, строение 1 (с 9:20 до 9:30), посёлок Развилка, дом№29а (с 9:40 до 9:50), посёлок Совхоза им. Ленина, дом №20б (с 10:00 до 10:20), ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, дом №5 (с 10:40 до 11:00) и Новомолоковский бульвар, дом №10 (с 11:10 до 11:30).

В округе Химки акция будет проводится 8 и 9 марта по адресу: улица Германа Титова, дом №14к1. В субботу акция начнётся в полдень и завершится в 13:00, а в воскресенье продлится на полчаса больше — с 12:00 до 13:30.

В Мытищах мусор на вторсырьё можно будет сдать по адресу: улица Мира, дом №32/2, с 12:00 до 14:00.

А в Пушкинском округе приём отходов будет открыт по адресу: город Ивантеевка, микрорайон Голландский квартал, с 12:00 до 13:30.

На местах будут работать волонтёры.

Ранее сообщалось что в Московской области реализуется комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. В частности, волонтёрам предлагается финансовая поддержка в виде грантов, субсидий, а также премии губернатора «Наше Подмосковье». Кроме того, есть организационная, методическая, консультационная и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#экологическая акция
#раздельный сбор мусора
#вторсырьё
#минчистоты
#волонтеры
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В Московской области стартовал сезон проката электросамокатов
07 марта 2025, 16:05

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сезон проката электросамокатов открылся в Московской области, до середины марта прокат будет работать в 12 городах региона, а после 15 марта — в 39-ти, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В настоящее время прокат электросамокатов уже доступен в городах Щёлково, Долгопрудный, Химки, Домодедово, Фрязино, Истра, Пушкино, Королёв, Подольск, Красногорск, Люберцы и Лобня», — говорится в сообщении.
Всего для пользователей проката будет доступно 50 тысяч электросамокатов и около 2 тысяч электровелосипедов от сервисов МТС Юрент, SanRent, Lite, Whoosh и Яндекс GO. Устройства оснастили поворотниками и улучшили их характеристики управления и безопасности.

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#электро прокат
#московская область
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