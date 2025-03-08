Воробьев поздравил женщин с 8 марта в Подмосковье

Волонтёрские экологические акции по раздельному сбору мусора на переработку проведут в ближайшие выходные — 8 и 9 марта — в округах Химки, Ленинский, Пушкинский и Мытищи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.