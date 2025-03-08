Воробьев поздравил женщин с 8 марта в Подмосковье

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)
С Международным женским днем 8 марта поздравил женщин губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
«Для меня большая честь от имени Президента вручить государственные награды и, конечно же, отметить наших женщин областными знаками отличия. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует в этом зале, а также ваши команды, потому что за каждой из вас стоят те, кто стараются осуществлять перемены на том или ином направлении — будь то медицина или социальная служба. Здесь присутствуют и директора школ, которые дают замечательное образование нашим детям (…) 8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. В вашем лице хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — произнес губернатор.Воробьев поблагодарил всех, кто проявил себя в различной работе и продолжает это делать.
Накануне сообщалось, что в Подмосковье состоялся концерт для семей участников спецоперации в преддверии Международного женского дня.
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