Воробьев раскрыл состояние мальчика, подорвавшегося на заминированной купюре в Красногорске

12 ноября 2025, 12:51

Воробьев: пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик в тяжелом состоянии

Кадр из видео: Телеграм/vorobiev_live

Состояние мальчика, подорвавшегося на заминированной купюре в Красногорске, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.