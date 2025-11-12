Воробьев раскрыл состояние мальчика, подорвавшегося на заминированной купюре в Красногорске
Состояние мальчика, подорвавшегося на заминированной купюре в Красногорске, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
Глава региона навестил пострадавшего ребенка в Детском центре имени Рошаля. По его словам, операция по спасению маленького пациента продолжалась шесть часов. Из-за тяжелой травмы врачам пришлось ампутировать ему часть пальцев на руке. Воробьев также отметил, что школьник, несмотря на пережитое, «держится молодцом».
Напомним, взрыв прогремел вчера вечером, когда мальчик отправился на тренировку. По дороге он заметил на земле 10-рублевую купюру и решил ее подобрать. В этот момент сдетонировала самодельная бомба, завернутая в банкноту. В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Сегодня утром в подъезде дома в Москве заметили подозрительную пачку купюр, обмотанную красной лентой.
