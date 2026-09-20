«Пройти мимо не могли»: Пушилин проголосовал на выборах в Госдуму
Глава ДНР Пушилин проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщается 20 сентября.
По итогам посещения участка он выразил благодарность Центральной избирательной комиссии за высокий уровень организации выборного процесса. Главу региона цитирует RT.
«Ситуация у нас стабильно напряжённая, и жители действительно ко многому уже привыкли. Но пройти мимо такого значимого события, конечно, мы не могли», — прокомментировал Пушилин.20 сентября 2026 года, в России проходит третий, финальный день голосования на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Одновременно с этим в десятках регионов выбирают глав субъектов, депутатов заксобраний и муниципальные органы власти.