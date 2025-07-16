Юниорка из Раменского победила на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями
Золотую медаль завоевала 16-летняяя спортсменка из Раменского муниципального округа Екатерина Архарова на восьмом чемпионате Европы по гонкам с препятствиями OCR European Championship Portugal. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Соревнования проводились недалеко от Лиссабона.
«Екатерина Архарова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в категории Junior F. Талант, трудолюбие и преданность спорту позволили завоевать юной раменчанке завоевать золотую медаль для российской сборной», — говорится в сообщении.Гонка с препятствиями является экстремальным видом спорта. Эти гонки требуют от спортсменов прекрасной физической формы, выносливости и умения преодолевать различные преграды на пересечённой местности: как естественные, так и искусственные.