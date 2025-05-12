За объекты благоустройства проголосовали уже более 425 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 425 тысяч жителей Московской области уже приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за выбор территорий для благоустройства, которое стартовало 21 апреля, в этом году в списки на выбор вошли 289 объектов в 54 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«В Московской области голосование проходит уже в пятый раз. Каждый год активность жителей растёт: на сегодняшний день участие в голосовании приняли уже более 425 тысяч человек», — отметил заместитель председателя областного правительства — глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Принять участие в голосовании жителям Московской области помогают волонтёры.
«Волонтерский корпус проекта насчитывает уже более 3,6 тысяч человек. Это активные и неравнодушные ребята. Активисты рассказывают жителям региона о проекте и показывают, как проголосовать на сайте. На сегодняшний день благодаря волонтёрам проголосовали уже более 90 тысяч человек», — добавила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня включительно. Принять в нём участие может любой житель региона старше 14 лет.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке участков волонтёрского движения. В частности, волонтёрам обеспечивается страхование жизни и здоровья на период проведения акций, некоммерческим организациям предлагаются субсидии и гранты. Предусмотрена также организационная, консультационная, методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом — по ссылке.
Читайте также:
В Подмосковье прошла патриотическая эстафета «Герои Отечества — связь поколений!»
Подмосковных студотрядовцев подготовили к работе вожатыми
За один день акции «Сад памяти» в лесах Подмосковья посадили 43,5 тыс. сеянцев
Лев Каштанов