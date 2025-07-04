Заблудившегося в подмосковном лесу пенсионера искали четыре часа с вертолётом
Работники Мособлпожспаса вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» спасли 81-летнего пенсионера. Он заблудился в лесу в районе Семёновской развилки в муниципальном округе Шатура, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина, который отправился с другом в лес за грибами. Они разошлись в разные стороны, но пенсионер в назначенное время не вернулся к машине и на звонки не отвечал. К тому же любитель тихой охоты плохо слышал и носил слуховой аппарат, что осложняло поиски.
«Прибыв на место, спасатели встретились с другом пропавшего и направились к точке, где они разошлись. Начали прочёсывать лес. Через час с потерявшимся удалось связаться. Мужчина объяснил, что вокруг него болото, и он не знает, куда идти. Специалисты попросили пенсионера остаться на месте и позвонить по номеру 112, чтобы его местоположение было зафиксировано», – рассказал старший смены Руслан Кулаев.К спасательной операции подключился вертолёт отряда «ЛизаАлерт». Пенсионера удалось заметить сверху и передать команде точные координаты поиска. После этого пожилой мужчина был успешно найден.
Спасательная операция заняла четыре часа. Ещё час ушёл на то, чтобы выйти из густого леса. От медицинской помощи гриьник отказался. Он поблагодарил всех за спасение, сел в машину к другу и уехал домой.