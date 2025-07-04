Заблудившегося в подмосковном лесу пенсионера искали четыре часа с вертолётом

04 июля 2025, 21:54

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» спасли 81-летнего пенсионера. Он заблудился в лесу в районе Семёновской развилки в муниципальном округе Шатура, сообщили в пресс-службе ведомства.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина, который отправился с другом в лес за грибами. Они разошлись в разные стороны, но пенсионер в назначенное время не вернулся к машине и на звонки не отвечал. К тому же любитель тихой охоты плохо слышал и носил слуховой аппарат, что осложняло поиски.

«Прибыв на место, спасатели встретились с другом пропавшего и направились к точке, где они разошлись. Начали прочёсывать лес. Через час с потерявшимся удалось связаться. Мужчина объяснил, что вокруг него болото, и он не знает, куда идти. Специалисты попросили пенсионера остаться на месте и позвонить по номеру 112, чтобы его местоположение было зафиксировано», – рассказал старший смены Руслан Кулаев.