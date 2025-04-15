ФТС: Туристка хотела вывезти в Китай бивни моржа в нижнем белье

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Туристка предприняла попытку вывезти из РФ в Китай три килограмма бивней моржа в трусах. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Телеграм-канале.
50-летняя женщина следовала на автобусе в Маньчжурию. Во время проверки в пункте пропуска «Забайкальск» туристка заметно нервничала и этим выдала себя.
На досмотре читинские таможенники обнаружили у нее четыре бивня моржа весом практически три килограмма. Два деривата женщина прикрепила чулками к талии, а другие спрятала в нижнем белье.
Туристка поделилась, что приобрела бивни на рынке в Забайкальске, дабы изготовить поделки.
В отношении гражданки возбудили два дела по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ о сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников и несоблюдении запретов и ограничений.
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На досмотре читинские таможенники обнаружили у нее четыре бивня моржа весом практически три килограмма. Два деривата женщина прикрепила чулками к талии, а другие спрятала в нижнем белье.
Туристка поделилась, что приобрела бивни на рынке в Забайкальске, дабы изготовить поделки.
«О том, что при вывозе требуются разрешительные документы, она не знала», — говорилось в сообщении.
В отношении гражданки возбудили два дела по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ о сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников и несоблюдении запретов и ограничений.
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Ольга Енгалычева