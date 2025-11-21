Заминированная пачка денег в Клину оказалась фальшивкой

21 ноября 2025, 15:26

Пачку сторублёвых купюр, похожую на замаскированное взрывное устройство, обнаружили на улице Гайдара в Клину местные жители. Но проверка показала, что это ложная тревога. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Пачка лежала на автобусной остановке. По бокам на упаковке купюр были сделаны круглые отверстия. Место сразу оцепили силовики и приступили к исследованию находки.





«В 13:15 оперативные мероприятия завершились. Выяснилось, что объект не представляет угрозы», — говорится в сообщении.