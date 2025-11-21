Заминированная пачка денег в Клину оказалась фальшивкой
Пачку сторублёвых купюр, похожую на замаскированное взрывное устройство, обнаружили на улице Гайдара в Клину местные жители. Но проверка показала, что это ложная тревога. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Пачка лежала на автобусной остановке. По бокам на упаковке купюр были сделаны круглые отверстия. Место сразу оцепили силовики и приступили к исследованию находки.
«В 13:15 оперативные мероприятия завершились. Выяснилось, что объект не представляет угрозы», — говорится в сообщении.Уточняется также, что купюры в пачке не настоящие, а из банка приколов.
Ранее сообщалось, что в Красногорске мальчик подобрал купюру, в которой оказалось спрятано взрывное устройство. Оно сдетонировало, в результате чего ребёнок получил серьёзные травмы.