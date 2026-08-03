Здоровье в парках с начала лета проверили 3300 жителей Подмосковья
В Московской области в минувшие выходные вновь состоялась акция «Проверь своё здоровье в парке». Выездные медицинские бригады работали в 17 городских округах, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Жители старше 18 лет могли бесплатно пройти профилактический осмотр.
«Всё лето наши врачи работают в парках региона, чтобы у жителей была возможность проверить здоровье, не посещая поликлинику. В прошедшие выходные обследование в парках прошли 328 человек, а всего с начала летнего сезона такой возможностью воспользовались уже свыше 3300 жителей Подмосковья», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Жители могли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования первого этапа диспансеризации. При необходимости пациентов направляли в поликлинику на дополнительное обследование.
В Минздраве региона напомнили, что регулярная диагностика помогает своевременно выявлять заболевания и начинать лечение на ранних стадиях.