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Здоровье в парках с начала лета проверили 3300 жителей Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в минувшие выходные вновь состоялась акция «Проверь своё здоровье в парке». Выездные медицинские бригады работали в 17 городских округах, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.



Жители старше 18 лет могли бесплатно пройти профилактический осмотр.

«Всё лето наши врачи работают в парках региона, чтобы у жителей была возможность проверить здоровье, не посещая поликлинику. В прошедшие выходные обследование в парках прошли 328 человек, а всего с начала летнего сезона такой возможностью воспользовались уже свыше 3300 жителей Подмосковья», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Жители могли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования первого этапа диспансеризации. При необходимости пациентов направляли в поликлинику на дополнительное обследование.

В Минздраве региона напомнили, что регулярная диагностика помогает своевременно выявлять заболевания и начинать лечение на ранних стадиях.
Лора Луганская

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