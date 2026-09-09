Появились подробности о мужчине, расстрелявшем экс-супругу в Дагестане

09 сентября 2026, 14:02

Расстрелявшего экс-жену в Дагестане заподозрили в употреблении наркотиков

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мужчина, который расстрелял бывшую супругу в одном из кафе города Хасавюрт в Дагестане, ранее употреблял наркотики. Об этом рассказала коллега убитой женщины.





Напомним, конфликт возник между Алиасхабом и его бывшей женой Сурмият, в ходе которого он расстрелял её и одну из дочерей. Экс-супруга погибла на месте, а дочь успели доставить в больницу, однако спасти не смогли.



По словам коллеги погибшей, обвиняемый в убийстве уже ранее нападал на бывшую жену с ножом, но тогда ей удалось выжить, сообщает «Вечерняя Москва».





«Она работала со мной. Очень хорошая женщина. Она работала, как могла, — и няней, и клинером, и официантом. Делала всё, чтобы тянуть детей. Он (бывший муж — ред.) употреблял наркотики. В браке бил ее ножом, однажды даже ударил ее в затылок. Тогда ей еле удалось выжить, после этого развелась», — рассказала женщина.