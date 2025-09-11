В российском метро пассажирка в здравом уме без объяснений заколола женщину
В Санкт-Петербурге на станции метро «Московские ворота» пассажирка ударила ножом женщину в вагоне поезда. Об этом сообщает портал «Мегаполис».
Инцидент произошёл 9 сентября, когда состав остановился на платформе. По предварительной информации, конфликт начался после того, как одна пассажирка толкнула другую. 26-летняя пострадавшая получила три колото-резаных ранения в область поясницы. Медики госпитализировали её.
51-летняя нападавшая не объяснила свои действия. Она находилась в трезвом состоянии, но, по словам очевидцев, выглядела неадекватно. Следует отметить, что женщины не были знакомы друг с другом. Полиция оперативно задержала подозреваемую.
Ранее сообщалось о массовых обысках в Петербурге по делу о легализации мигрантов.
Читайте также: