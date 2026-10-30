Жилую новостройку с детсадом и кабинетом врача в Кратове сдадут до конца года

30 октября 2026, 12:51

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Дом на 336 квартир со встроенным детским садом на 80 мест и кабинетом врача общей практики строят составе жилого комплекса «КратовоГрадЪ» на Нижегородской улице в посёлке Кратово Раменского округа. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В настоящее время строительная готовность здания составляет 94%.





«Сейчас на объекте занимаются фасадными работами и внутренней отделкой помещений общего пользования. На прилегающей территории проводят благоустройство», — говорится в сообщении.