Достижения.рф

Жилую новостройку с детсадом и кабинетом врача в Кратове сдадут до конца года

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Дом на 336 квартир со встроенным детским садом на 80 мест и кабинетом врача общей практики строят составе жилого комплекса «КратовоГрадЪ» на Нижегородской улице в посёлке Кратово Раменского округа. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



В настоящее время строительная готовность здания составляет 94%.

«Сейчас на объекте занимаются фасадными работами и внутренней отделкой помещений общего пользования. На прилегающей территории проводят благоустройство», — говорится в сообщении.
В доме общей площадью свыше 22 200 квадратных метров расположены 56 студий, 184 однокомнатные, 64 двухкомнатные, 32 трёхкомнатные квартиры.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0