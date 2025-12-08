Житель Электростали помогал аферистам анонимно звонить с российских номеров

08 декабря 2025, 12:41

Видео: t.me/IrinaVolk_MVD

Сотрудники подмосковной киберполиции вместе с коллегами из Электростали и оперативниками УФСБ России по Москве и Московской области задержали подозреваемого в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Предложение о заработке злоумышленник получил в одном из мессенджеров.

«В его обязанности входило установление и поддержание работы оборудования, которое позволяло зарубежным аферистам анонимно звонить с российских номеров. Для организации каналов связи кураторы сняли на подставных лиц несколько квартир в Электростали. Фигуранту дистанционно предоставили технические устройства и сим-карты. Работу он начал в ноябре прошлого года. Мужчина периодически перемещал терминалы, чтобы их сложнее было обнаружить», – отметила Волк.