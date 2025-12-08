Житель Электростали помогал аферистам анонимно звонить с российских номеров
Видео: t.me/IrinaVolk_MVD
Сотрудники подмосковной киберполиции вместе с коллегами из Электростали и оперативниками УФСБ России по Москве и Московской области задержали подозреваемого в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предложение о заработке злоумышленник получил в одном из мессенджеров.
«В его обязанности входило установление и поддержание работы оборудования, которое позволяло зарубежным аферистам анонимно звонить с российских номеров. Для организации каналов связи кураторы сняли на подставных лиц несколько квартир в Электростали. Фигуранту дистанционно предоставили технические устройства и сим-карты. Работу он начал в ноябре прошлого года. Мужчина периодически перемещал терминалы, чтобы их сложнее было обнаружить», – отметила Волк.Подозреваемого установили и задержали. При обысках полицейские обнаружили у него на съёмных квартирах два GSM-шлюза и более 600 сим-карт. Часть из них представляет собой доказательства по 43 уголовным делам о мошенничестве, возбуждённым в разных регионах страны.
Установлено, что с помощью только одного из изъятых устройств совершалось более тысячи звонков в сутки. За время работы терминала использовано более 4500 сим-карт.
Открыто ещё одно дело о мошенничестве. Суд отправил фигуранта под подписку о невыезде и надлежащем поведении.