Житель Химок попался на краже украшений у сожительницы

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Полиция задержала в Химках мужчину по подозрению в краже ювелирных изделий, заявление на него написала местная жительница, состоявшая со злоумышленником в романтических отношениях, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сумма ущерба от кражи украшений составила 63 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину и доставили его в Дежурную часть. В полиции мужчина дал признательные показания: он рассказал, что украл у сожительницы ювелирные изделия, продал их, а деньги потратил на личные нужды», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что в Лобне в ходе проверки хостелов выявили 11 нелегальных мигрантов.
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