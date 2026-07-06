Житель Коломны попался на краже колбасы и кроссовок в местном магазине
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, попытавшегося бесплатно вынести из магазина в Коломне пару кроссовок и мясные изделия, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
В супермаркет на улице Астахова экипаж росгвардейцев прибыл по сигналу тревоги.
«Недобросовестного покупателя остановили на выходе из магазина. Он рассказал правоохранителям, что мясо собирался съесть, а кроссовки — носить», — говорится в сообщении.Задержанного отправили в полицию для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что это 47-летний местный житель, ранее судимый за аналогичную кражу. Кроме того, у него на счету несколько административных протоколов за мелкие хищения и побои.
Ранее сообщалось, что в Башкирии 34-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве пожилой женщины и её дочери.