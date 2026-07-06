Москвичка заставила ребенка встать на колени и целовать ей ноги из-за велосипеда
Жительница Москвы унизила ребенка прямо посреди улицы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам очевидцев, все произошло во дворе одного из домов на северо-востоке города. На опубликованных кадрах видно, как женщина с коляской остановила школьника, проезжавшего мимо нее на велосипеде. Во время нравоучений она заставила его встать на колени и поцеловать ее ступни. После этого неадекватка вернула транспорт и отпустила мальчика.
При этом инцидент произошел на глазах у другого несовершеннолетнего. Местные жители обратились в полицию с просьбой разобраться в ситуации.
Ранее сообщалось, что жительница Красноярска без повода начала душить восьмилетнюю девочку, которая попыталась ей помочь. Против нападавшей возбудили уголовное дело о хулиганстве, следствие собирается ходатайствовать о заключении ее под стражу.
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