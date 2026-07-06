Толпа устроила штурм дома многодетной семьи из-за пропавших девочек
В Кызыле возбудили два уголовных дела после того, как толпа местных жителей устроила штурм дома многодетной семьи из-за пропавших девочек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, в ночь на 6 июля несколько человек собрались возле частного дома, бросали в него камни и его жильцов, повредив стекла. Участники штурма не реагировали на требования полицейских остановиться, а двое неизвестных несколько раз ударили стража порядка по голове и туловищу.
Дела расследуются по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и хулиганстве. Личности нападавших устанавливаются.
Причиной инцидента стало исчезновение двух школьниц, пропавших 1 июля. Девочки вышли из домов на улицах Буренской и Листвянка и направились к набережной Енисея, где их следы потерялись. Вскоре в городских чатах появилась информация о гадалке, которая якобы указала на дом многодетной семьи как место нахождения пропавших детей.
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