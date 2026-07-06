Толпа устроила штурм дома многодетной семьи из-за пропавших девочек

06 июля 2026, 17:25

В Кызыле возбудили дела после нападения на полицейского у дома многодетной семьи

Фото: iStock/Akintevs

В Кызыле возбудили два уголовных дела после того, как толпа местных жителей устроила штурм дома многодетной семьи из-за пропавших девочек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.