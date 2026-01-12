Житель Королёва попался на краже средств гигиены на 30 тысяч рублей

12 января 2026, 12:38

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в одном из магазинов в Пушкинском округе 24-летнего жителя Королёва, подозреваемого в краже товаров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал тревоги поступил из одного из сетевых супермаркетов на Ярославском шоссе.





«Оперативно прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из покупателей сложил в тележку восемь шампуней, пять скрабов и ряд других средств гигиены на общую сумму почти 30 тысяч рублей и отправился на выход, минуя кассу», — говорится в сообщении.