Житель Королёва попался на краже средств гигиены на 30 тысяч рублей
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в одном из магазинов в Пушкинском округе 24-летнего жителя Королёва, подозреваемого в краже товаров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из одного из сетевых супермаркетов на Ярославском шоссе.
«Оперативно прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из покупателей сложил в тележку восемь шампуней, пять скрабов и ряд других средств гигиены на общую сумму почти 30 тысяч рублей и отправился на выход, минуя кассу», — говорится в сообщении.Недобросовестного покупателя поймали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
