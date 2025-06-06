Житель Можайского округа устроил у себя на даче нарколабораторию
Лабораторию по производству наркотиков организовал на своём дачном участке 22-летний безработный житель Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске на участке полицейские обнаружили 130 канистр с химической жидкостью, противогазы, колбы, перчатки, лотки, электронные весы, упаковочный материал и 500 граммов вещества белого цвета», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество содержит в своём составе наркотик мефедрон.
Против молодого человека завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».