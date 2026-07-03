Житель Ногинска устроил теплицу для конопли в своей квартире

03 июля 2026, 18:28

оригинал Фото: istockphoto.com/Dolores Preciado

Полицейские задержали жителя Ногинска по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При обыске в квартире задержанного оперативники обнаружили систему освещения и вентиляции для выращивания растений и 16 кустов конопли.





«Сотрудники полиции также изъяли найденный в квартире пакет с частями растений. Экспертиза установила, что это конопля», — говорится в сообщении.