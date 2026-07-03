Житель Ногинска устроил теплицу для конопли в своей квартире
Полицейские задержали жителя Ногинска по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
При обыске в квартире задержанного оперативники обнаружили систему освещения и вентиляции для выращивания растений и 16 кустов конопли.
«Сотрудники полиции также изъяли найденный в квартире пакет с частями растений. Экспертиза установила, что это конопля», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». До суда мужчину оставили под стражей.
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