На сельхозучастке в Жуковском нашли более 20 нелегальных мигрантов
23 приезжих из стран Азии, не соблюдающих нормы миграционного законодательства, обнаружили полицейские в ходе рейда на территории сельскохозяйственного участка в округе Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Проверка показала, что 13 иностранцев нелегально работали в России, а десять человек нарушили режим пребывания на территории нашей страны.
«Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.Работа по пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства в округе продолжается.
Ранее сообщалось, что в вагоне столичного метро подрались пассажиры. Конфликт начался со словесной перепалки, а потом один из участников ссоры несколько раз ударил другого по лицу.