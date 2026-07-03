На сельхозучастке в Жуковском нашли более 20 нелегальных мигрантов

03 июля 2026, 18:15

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23 приезжих из стран Азии, не соблюдающих нормы миграционного законодательства, обнаружили полицейские в ходе рейда на территории сельскохозяйственного участка в округе Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Проверка показала, что 13 иностранцев нелегально работали в России, а десять человек нарушили режим пребывания на территории нашей страны.





«Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.