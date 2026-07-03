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Бастрыкину доложат по делу об убийстве девочки в Ленобласти — СК

Фото: медиасток.рф

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки, тело которой обнаружили в лесополосе в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, девочка пропала 2 июля. В тот день она ушла с дачного участка в СНТ и не вернулась. В пятницу тело ребенка нашли в лесополосе с явными признаками насильственной смерти.

В настоящее время личность подозреваемого устанавливается. Расследование продолжается.

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Никита Кротов

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