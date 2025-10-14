В Москве задержали мужчину, распылившего газовый баллончик в автобусе
В Москве произошел инцидент на автобусном маршруте Е70. Седьмого октября контролеры поймали пассажира, который не оплатил проезд, пишет РИА Новости.
Вместо того чтобы признать свою вину, он распылил газовый баллончик на сотрудников Организатора перевозок. Полиция задержала нарушителя, им оказался Дмитрий Михайлович Солдатенков. Правоохранители возбудили уголовные дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
