Житель Подмосковья устроил нарколабораторию в деревне Раменского округа

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Лабораторию по изготовлению наркотиков устроил 47-летний житель Химок на арендованном им участке в деревне Вялки Раменского муниципального округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в лаборатории полицейские изъяли приспособления для синтеза наркотических веществ, канистры с химическими жидкостями и лотки с порошком, который по результатам экспертизы оказался метоксетамином. Вес порошков составил 800 граммов», — говорится в сообщении.Хозяина нарколаборатории задержали. Против него завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».
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