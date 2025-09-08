Житель Воскресенска повздорил с соседкой и зарубил её топором
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 62-летнего жителя подмосковного Воскресенска по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Росгвардейцы патрулировали территорию, когда получили сигнал о происшествии в одном из домов на Рабочей улице.
«Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место и выяснили, что мужчина, поругавшись с соседкой, нанёс ей удары топором, от которых женщина скончалась», — говорится в сообщении.Нападавшего задержали на месте преступления и передали сотрудникам Следственного комитета. По факту убийства заведено уголовное дело.
