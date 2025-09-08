Достижения.рф

Житель Воскресенска повздорил с соседкой и зарубил её топором

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 62-летнего жителя подмосковного Воскресенска по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.



Росгвардейцы патрулировали территорию, когда получили сигнал о происшествии в одном из домов на Рабочей улице.

«Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место и выяснили, что мужчина, поругавшись с соседкой, нанёс ей удары топором, от которых женщина скончалась», — говорится в сообщении.
Нападавшего задержали на месте преступления и передали сотрудникам Следственного комитета. По факту убийства заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области местный житель пытался переехать на автомобиле и зарубить топором своего родственника.
Лев Каштанов

