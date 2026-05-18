Жителей Подмосковья попросили рассказать детям об опасности незнакомых предметов

18 мая 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-сдужба Мособлпожспаса

Сотрудники Мособлпожспаса попросили родителей провести важный разговор с детьми. Они предложили пассказать им об опасности незнакомых предметов, найденных на улице.





Спросиье у ребёнка, что бы он сделал, увидев на улице красивую игрушку, кошелёк или коробку с конфетами.

«Правильный ответ: ничего не трогать, отойти и позвать взрослого. Опасные предметы часто маскируют под привычные вещи. Яркая обёртка, мягкий мишка, блестящий пакет или потерянные кем-то деньги – всё это может скрывать угрозу. Ребёнок не должен проверять это самостоятельно», – отметили в ведомстве.