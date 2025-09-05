Жителей Подмосковья предупредили о краже деньги мошенниками через NFC

05 сентября 2025, 22:04

оригинал Фото: Istock / Evgeniia Iakimenko

Мошенники стали чаще использовать технологию NFC для похищения денег с банковских карт. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





NFC – это сокращение от английского Near Field Communication («связь ближнего действия»). Технология позволяет обмениваться данными между двумя устройствами на расстоянии до 10 см без подключения к интернету. С помощью NFC можно совершать бесконтактные платежи, передавая платёжные данные в зашифрованном виде.

«Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками банка или полиции, и заявляют, что её личный кабинет на портале госуслуг якобы взломан, и фиксируются незаконные транзакции. Для «защиты» средств мошенники предлагают установить на смартфон специальное приложение. Как только оно установлено, аферисты просят жертву приложить банковскую карту к телефону и ввести PIN-код, уверяя, что это безопасно. На самом деле приложение считывает данные карты через NFC и отправляет мошенникам», – рассказали в ГУРБ региона.

«Чтобы защититься, не устанавливайте приложения из непроверенных источников или по ссылкам от незнакомцев. Держите PIN-код в секрете и не вводите в ненадёжных приложениях. Включайте NFC только по необходимости. Установите на смартфон антивирус и регулярно обновляйте его», – посоветовали в ведомстве.