19 ноября 2026, 22:16

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Мошенники перешли к новым методам психологического давления. Для выманивания денег они разыгрывают настоящий спектакль, чтобы запугать жертву и её семью, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.





Сначала преступники воздействуют на жертву. Они звонят и убеждают, что человеку угрожает опасность и вынуждают «спрятаться».

«Под предлогом спасения мошенники вынуждают его уехать в другой регион и прервать связь с близкими. В это время злоумышленники связываются с родственниками жертвы и шантажируют их. Они сообщают, что родственник «похищен», угрожают расправой и требуют в качестве выкупа крупные суммы денег. Человек не выходит на связь, в семье начинается паника. Люди готовы перевести любые суммы, лишь бы спасти близкого», – рассказали в ведомстве.

«Расскажите об этой схеме детям, родителям и пожилым родственникам. Объясните, что никакие «спецслужбы» или «безопасники» не станут заставлять человека прятаться от родных. Не поддавайтесь панике: любой призыв прервать общение с семьёй – верный признак работы преступников. Главное правило: если вам звонят с угрозами в адрес близких, прервите разговор. Сразу свяжитесь с тем, кто якобы «похищен» и обращайтесь в полицию», – добавили в министерстве.