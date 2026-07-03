Жителей Подмосковья предупредили о новом вирусе Drama RAT, атакующем смартфоны
Жителей Подмосковья предупредили о новой угрозе. Троян Drama RAT массово заражает устройства на операционной системе Android, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Этот мощный вирус способен похищать личные данные и буквально уничтожать смартфоны изнутри.
«Троян проникает через мессенджеры, СМС и электронную почту. Злоумышленники обещают жертвам бесплатный доступ к популярным сервисам, нейросетям или музыкальным платформам. Вирус также часто маскируется под темы, связанные с декларацией или счётом на оплату», – отметили в ГУРБ.После установки приложение требует разрешения на обновление и затем загружает троян. Далее вирус запрашивает доступ к «Службе специальных возможностей». Как только пользователь разрешает и его, троян перехватывает пароли, банковские реквизиты и даже имитирует касания экрана.
На финальном этапе программа требует установить ПИН-код. Если жертва соглашается, мошенники блокируют смартфон, превращая его в «кирпич», и начинают шантажировать владельца.
«Чтобы защитить себя, скачивайте приложения только из официального магазина и не переходите по ссылкам от незнакомых номеров. Будьте критичны к «бесплатному доступу» к платным сервисам. Включите двухфакторную аутентификацию везде, где возможно», – посоветовали в пресс-службе.Если вирус всё же попал на устройство, не следует удалять его через настройки. Нужно загрузить смартфон в безопасном режиме, сделать сброс до заводских настроек и сменить пароли с другого устройства. Необходимо также заблокировать банковские карты и обратиться в полицию.