Жителей Подмосковья предупредили об опасности клещей в грибной сезон

27 августа 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Конец лета и начало осени – разгар грибного сезона в Подмосковье. Жители и гости Московской области отправляются в лес за дарами природы.





Однако стоит помнить, что влажная и умеренно тёплая погода создаёт комфортные условия для иксодовых клещей, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.



Спасатели призвали любителей тихой охоты вспомнить о простых, но действенных мерах защиты.

«Отправляясь на природу, надевайте светлую однотонную одежду – на ней клеща легче заметить. Верхнюю часть одежды заправляйте в штаны, штаны – в высокие резиновые сапоги или носки. Голову обязательно защищайте капюшоном, косынкой, кепкой или банданой, полностью убирая под них волосы», – посоветовал заместитель начальника Мособлпожспаса Вадим Беловошин.

«Каждые 15–20 минут осматривайте одежду и открытые участки тела. Вернувшись домой, снимите одежду на улице или в прихожей и внимательно проверьте себя, детей, домашних питомцев, а также принесённые из леса грибы. Не заносите в помещение сорванные растения и ветки, так как на них тоже могут оказаться клещи», – отметил Беловошин.