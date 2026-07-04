Жителей Подмосковья приглашают на экоакции в субботу и воскресенье

04 июля 2026, 17:32

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в экологических акциях, которые пройдут в выходные, 4 и 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В выходные волонтеры экологических объединений проведут серию экоакций в Московской области.



4 июля:



Королев: с 11:00 до 12:00 на проезде Макаренко, д. 1; с 11:00 до 13:00 на ул. Калинина, д. 6В.

Красногорск: с 09:00 до 10:00 в Нахабино, ул. Королева, д. 8; с 15:00 до 16:00 на Красногорском бульваре, д. 18.

Одинцово: с 10:30 до 11:30 на Можайском ш., д. 8.

Раменское: с 11:00 до 13:00 на ул. Гурьева, д. 15, к. 1.



5 июля:

Богородский: с 10:30 до 12:00 в п. Зелёный, ул. Школьная, д. 48.

Химки: с 12:00 до 13:00 на ул. Германа Титова, д. 14к1.

Черноголовка: с 11:00 до 12:00 на ул. Первая, д. 9а.

Информацию о принимаемом вторсырье уточняйте у организаторов. Следите за новостями в волонтерских группах, возможны изменения в расписании.





Приходите всей семьей экологично и с пользой провести время.