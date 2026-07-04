Жителей Подмосковья приглашают на экоакции в субботу и воскресенье
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в экологических акциях, которые пройдут в выходные, 4 и 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
4 июля:
- Королев: с 11:00 до 12:00 на проезде Макаренко, д. 1; с 11:00 до 13:00 на ул. Калинина, д. 6В.
- Красногорск: с 09:00 до 10:00 в Нахабино, ул. Королева, д. 8; с 15:00 до 16:00 на Красногорском бульваре, д. 18.
- Одинцово: с 10:30 до 11:30 на Можайском ш., д. 8.
- Раменское: с 11:00 до 13:00 на ул. Гурьева, д. 15, к. 1.
5 июля:
- Богородский: с 10:30 до 12:00 в п. Зелёный, ул. Школьная, д. 48.
- Химки: с 12:00 до 13:00 на ул. Германа Титова, д. 14к1.
- Черноголовка: с 11:00 до 12:00 на ул. Первая, д. 9а.
Информацию о принимаемом вторсырье уточняйте у организаторов. Следите за новостями в волонтерских группах, возможны изменения в расписании.
Приходите всей семьей экологично и с пользой провести время.