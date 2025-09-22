Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к акции «10 000 шагов к жизни»

22 сентября 2025, 18:07

Фото: istockphoto.com/Maryviolet

Всероссийская физкультурная акция «10 000 шагов к жизни» будет проходить в воскресенье, 28 сентября. Присоединиться к ней приглашают жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Лига здоровья нации».





Акция проводится на разных площадках. Она приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.





«Целью «10 000 шагов к жизни» является повышение двигательной активности, профилактика различных заболеваний и пропаганда ходьбы — самого доступного физического упражнения, не требующего никакого дополнительного оснащения и оборудования», — говорится в сообщении.