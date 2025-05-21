Дима Билан поддержал SHAMAN'а, который представит Россию на «Интервидении»

Дима Билан (Фото: Инстаграм* @bilanofficial)
Певец Дима Билан поддержал певца SHAMAN'а (Ярослава Дронова), который будет представлять РФ на международном конкурсе «Интервидение».
Со слов исполнителя хита «Молния», Ярослав Дронов «наделал много шума» и вовремя оказался в «пространстве».
Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала своего возлюбленного певца SHAMAN, который примет участие в «Интервидении». Общественница подчеркнула, что пришло время забыть о «Евровидении», так как на нем уже нет ничего интересного, а участники «странные».
Напомним, на конкурсе «Интервидение-2025» ожидают увидеть свыше 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинская Америка, Азия, Африка.
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«То, что, в принципе, он делает, это все энергично, это все достаточно здорово, это сильно», — выразил свое мнение Дима Билан в беседе со Starhit.
Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала своего возлюбленного певца SHAMAN, который примет участие в «Интервидении». Общественница подчеркнула, что пришло время забыть о «Евровидении», так как на нем уже нет ничего интересного, а участники «странные».
Напомним, на конкурсе «Интервидение-2025» ожидают увидеть свыше 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинская Америка, Азия, Африка.
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Ольга Енгалычева