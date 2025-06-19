Жители Московской области 22 июня присоединятся к Минуте молчания

19 июня 2025, 21:04

оригинал Фото: iStock / alekc79

22 июня по всей России отметят День памяти и скорби – годовщину начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году началась самая кровопролитная война в истории страны, ставшая основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.