Жители Московской области 22 июня присоединятся к Минуте молчания
22 июня по всей России отметят День памяти и скорби – годовщину начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году началась самая кровопролитная война в истории страны, ставшая основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.
В этот день россияне скорбят по всем 27 миллионам человек, которые ценой жизни защитили свободу Отечества.
В 84-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны в 4 утра Волонтёры Победы, представители Юнармии, Движения Первых, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, жители России и зарубежья зажгут Свечи памяти и Огненные картины войны. Добровольцы и все желающие соберутся у памятных мест, воинских мемориалов и на центральных улицах населённых пунктов отдать дань уважения тем, кто погиб в годы войны с нацизмом.
В полдень пройдёт торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному Огню с участием глав региона, Героев России, участников СВО, лидеров общественного мнения и Юнармии, кадетов.
А в 12:15 по московскому времени одновременно во всей России будет объявлена Минута молчания. К минуте скорби присоединятся и жители Московской области.
В центрах подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы пройдёт урок «Первый день войны». Рассказ будет основан на воспоминаниях очевидцев. Волонтёры Победы расскажут о выпускных вечерах 1941 года, о первых добровольцах, массовом порыве дать отпор врагу.
В ходе акция Юнармии «Цветы памяти» участники могут высадить цветы на своих придомовых участках, у социальных объектов.
В городах будут организованы мастер-классы, написание открыток военнослужащим. Пройдёт всероссийская акция «Помним о важном».
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