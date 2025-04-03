Мощный взрыв прогремел в Петрозаводске: горит Онежский судостроительный завод., есть пострадавшие

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В Петрозаводске на Онежском судостроительном заводе произошел масштабный пожар, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Пожар возник в производственном боксе завода», — передает РИА Новости.Уточняется, что возгорание произошло в четвертом цехе, где находились емкости с горючими материалами. В результате инцидента пострадали два сварщика, оба в тяжелом состоянии. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона. На месте происшествия уже работают экстренные службы.
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Анастасия Хохлова