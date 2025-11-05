Жительница Подмосковья выиграла межрегиональный поэтический конкурс

05 ноября 2025, 17:37

оригинал Фото: istockphoto.com/Garsya

Организаторы подвели итоги Х Межрегионального поэтического конкурса «Россия — земля моя!». Первое место в номинации «В памяти на века» заняла Анастасия Лозинская из Московской области. Об этом сообщает департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.





Всего в этом году к участию в конкурсе приняли более тысячи работ из 82 российских регионов и пяти стран.





«Чествование победителей состоится 15 ноября. Гостей ждёт торжественное награждение и гала-концерт», — говорится в сообщении.