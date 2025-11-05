Жительница Подмосковья выиграла межрегиональный поэтический конкурс
Организаторы подвели итоги Х Межрегионального поэтического конкурса «Россия — земля моя!». Первое место в номинации «В памяти на века» заняла Анастасия Лозинская из Московской области. Об этом сообщает департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.
Всего в этом году к участию в конкурсе приняли более тысячи работ из 82 российских регионов и пяти стран.
«Чествование победителей состоится 15 ноября. Гостей ждёт торжественное награждение и гала-концерт», — говорится в сообщении.Мероприятие состоится в Московском доме национальностей по адресу: Москва, улица Новая Басманная, дом №4, строение 1.
