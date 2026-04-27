Жительница Воскресенска изрезала сожителя ножом из ревности

27 апреля 2026, 18:02

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

51-летнюю жительницу Воскресенска, подозреваемую в нападении на своего 40-летнего сожителя, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





О том, что в квартире одного из домов на улице Карла Маркса происходит что-то, требующее вмешательства правоохранителей, сообщили соседи. Они рассказали, что из-за двери доносятся просьбы о помощи и крики.





«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что женщина и мужчина вместе выпивали. В ходе застолья у них произошла ссора, и женщина в порыве ревности схватила нож и несколько раз ударила своего любовника по разным частям тела», — говорится в сообщении.