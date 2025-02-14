Жителя Королёва задержали за кражу подсолнечного масла из магазина

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Полиция задержала жителя Королёва по подозрению в краже шести бутылок подсолнечного масла из магазина в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник, находясь в торговом зале одного из магазинов в Мытищах, похитил шесть бутылок подсолнечного масла. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что полицейские из УВД на Московском метрополитене при силовой поддержке бойцов ОМОН «Авангард» задержали десять человек за кражи гаджетов в столичной подземке. Отмечается, что банда промышляла такими кражами в течение нескольких лет.
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Лев Каштанов