Жителя Серебряных Прудов задержали при попытке ограбить продуктовый магазин

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Полицейские задержали в Серебряных Прудах ранее судимого местного жителя, попытавшегося украсть продукты из магазина, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник, находясь в продуктовом магазине, начал незаметно складывать себе в рюкзак различные товары. Продавщица заметила это и начала останавливать вора, но мужчина оказал её сопротивление и предпринял попытку скрыться с украденным. Злоумышленника задержали участковые уполномоченные», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Грабёж» и оставили под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что жена чиновника Мособлгаза заказала убийство своего супруга, «услугу» она оценила в 5 миллионов рублей.
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