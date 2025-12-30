На Можайском водохранилище спасли рыбака с приступом опасной болезни

30 декабря 2025, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

63-летнего мужчину, у которого случился приступ болезни Паркинсона во время рыбалки на льду Можайского водохранилища, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Звонок от рыбака поступил в единую службу спасения «Система-112» около часа ночи. Мужчина рассказал, приехал на электричке из Москвы ради ночного лова, успел подготовить снасти и установить палатку, а потом почувствовал себя плохо.





«Прибывшие на место спасатели надели гидрокостюмы, связались с рыбаком и попросили его включить фонарик, чтобы обозначить своё местоположение. Оказалось, что мужчина находится в полукилометре от берега», — говорится в сообщении.