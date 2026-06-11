В Жуковском задержали дропперов мошенников, обокравших 80-летнего пенсионера

11 июня 2026, 18:46

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Жуковском полицейские задержали пособников телефонных мошенников, похитивших у пенсионера 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратился 80-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

«Установлено, что пенсионеру поступило СМС о подозрительной активности в его аккаунте на портале госуслуг. Позвонив по указанному в сообщении номеру, он связался с лжесотрудниками Росфинмониторинга и Федерального Казначейства. Злоумышленники убедили пожилого мужчину, что от его имени оформлена генеральная доверенность на право распоряжаться финансами. Чтобы защитить сбережения, их якобы необходимо было обналичить и перевести на некий «безопасный счет», – пояснила Петрова.