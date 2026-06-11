В Жуковском задержали дропперов мошенников, обокравших 80-летнего пенсионера
В Жуковском полицейские задержали пособников телефонных мошенников, похитивших у пенсионера 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратился 80-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.
«Установлено, что пенсионеру поступило СМС о подозрительной активности в его аккаунте на портале госуслуг. Позвонив по указанному в сообщении номеру, он связался с лжесотрудниками Росфинмониторинга и Федерального Казначейства. Злоумышленники убедили пожилого мужчину, что от его имени оформлена генеральная доверенность на право распоряжаться финансами. Чтобы защитить сбережения, их якобы необходимо было обналичить и перевести на некий «безопасный счет», – пояснила Петрова.Несколько дней потерпевший выполнял инструкции аферистов, после чего понял, что его обманули, и обратился в полицию. Полицейские установили и задержали по местам проживания двух подозреваемых – жителей Башкирии 19 и 25 лет. Один из них признался, что выполнял роль дроппера, получая от 10 000 до 15 000 рублей за предоставление своих банковских карт.
На один из его счетов поступили средства заявителя, после чего, воспользовавшись мобильным приложением, он перечислил их на свой второй счёт. Саму же банковскую карту преступник по распоряжению куратора передал подельнику для обналичивания и отправки вырученных средств третьим лицам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд отправил фигурантов под стражу.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления и другие эпизоды противоправной деятельности.