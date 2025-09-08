Жителям Подмосковья описали новую схему аферистов с просьбой срочно перезвонить
Мошенники начали использовать новую схему обмана граждан – они просят в мессенджерах или по электронной почте срочно перезвонить. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Преступники пытаются получить персональные данные человека, доступ к онлайн-банку и другим сервисам. Как правило, злоумышленники не дают жертве времени на размышления и требуют немедленной реакции, что не позволяет трезво оценивать ситуацию. Ситуация опасна тем, что жертва сама инициирует звонок, а система защиты банка не фиксирует подозрительных действий», – пояснили в ведомствеЧтобы не стать жертвой мошенников, нужно следовать простым правилам.
«Пользуйтесь только официальными каналами связи. Не звоните по контактам, указанным в сомнительных письмах или сообщениях. Обращайте внимание на адреса отправителей и ошибки в тексте. Не сообщайте по телефону коды из СМС и личные данные», – посоветовали в Мингосуправления региона.Там также рекомендовали ознакомиться и отправить родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».