Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные

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Мошенники могут использовать копию паспорта своей жертвы для кражи персональных данных и денег. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
«С помощью паспортных данных злоумышленники могут оформить микрозаймы на имя жертвы, зарегистрировать фиктивные фирмы для денежных или налоговых махинаций, создать поддельные документы на основе украденных данных для дальнейшего использования их в преступных схемах, включая продажу недвижимости», – отметили в ведомстве.Там добавили, что мошенники могут оформить на имя жертвы новую СИМ-карту для получения доступа к банковским уведомлениям и оформления кредита через онлайн-банк, создать поддельные профили для выманивания денег и продажи несуществующих товаров.
Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться простых правил.
«Не передавайте копию паспорта и личные данные третьим лицам, указывайте цель использования и дату на каждой копии паспорта. Настройте двухфакторную аутентификацию и создавайте длинные и сложные пароли. При потере паспорта немедленно обратитесь в полицию. Кроме того, установите запрет на удалённый перевыпуск СИМ-карты и действия по доверенности. По возможности, используйте отдельный телефонный номер для банковских операций», – добавили в Мингосуправления региона.Там посоветовали ознакомиться и отправить родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».
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