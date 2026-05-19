Жителям Подмосковья рассказали, как защититься от СМС-бомбинга

19 мая 2026, 22:36

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Россияне всё чаще стали сталкиваться с такой новой формой кибератак, как СМС-бомбинг. В пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как защититься от аферистов.





В какой-то момент на телефон жертвы начинают поступать десятки сообщений с кодами от банков, госуслуг и различных сервисов. Параллельно предпринимаются попытки взлома аккаунтов и множественные звонки от так называемых «специалистов», предлагающих помощь. Такая атака вызывает панику, дезориентирует человека и заставляет действовать на эмоциях.



Подобный вид мошенничества называется СМС-бомбингом. Цель преступников – оказать психологическое давление. В состоянии паники человек чаще совершает ошибки и может передать мошенникам конфиденциальные данные.

«Для массовой рассылки сообщений злоумышленники используют автоматизированные системы. Они отправляют коды подтверждения от различных сервисов, имитируют уведомления о взломе, рассылают фишинговые ссылки и провоцируют жертву на срочные действия», – рассказали в ГУРБ.

«Чтобы защититься от таких действий, не стоит не публиковать номер телефона в открытом доступе. Необходимо также подключить антиспам-фильтры, а для регистрации использовать виртуальные номера. Можно также включить уведомления о входе в аккаунты и установить самозапрет на оформление кредитов через портал госуслуг», – посоветовали в ведомстве.