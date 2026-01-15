Жителям Подмосковья рассказали о новом графике оплаты ЖКУ
Новые сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг установят в Московской области с 1 марта: согласно изменившимся правилам счета нужно будет закрывать не до 10, а до 15 числа каждого месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Порядок оплаты меняется в соответствии с федеральным законом, который вступит в силу весной.
«Законом закрепляется также единый срок получения платёжных документов: их должны предоставлять до 5 числа», — отмечается в сообщении.В министерстве подчеркнули, что изменить этот график нельзя будет ни общим собранием собственников жилья, ни договором с управляющей компанией.
