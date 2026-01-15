Жителям Подмосковья рассказали о новом графике оплаты ЖКУ

15 января 2026, 13:19

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Новые сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг установят в Московской области с 1 марта: согласно изменившимся правилам счета нужно будет закрывать не до 10, а до 15 числа каждого месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Порядок оплаты меняется в соответствии с федеральным законом, который вступит в силу весной.





«Законом закрепляется также единый срок получения платёжных документов: их должны предоставлять до 5 числа», — отмечается в сообщении.