Жителям Подмосковья рассказали о новом графике оплаты ЖКУ

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Новые сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг установят в Московской области с 1 марта: согласно изменившимся правилам счета нужно будет закрывать не до 10, а до 15 числа каждого месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Порядок оплаты меняется в соответствии с федеральным законом, который вступит в силу весной.

«Законом закрепляется также единый срок получения платёжных документов: их должны предоставлять до 5 числа», — отмечается в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что изменить этот график нельзя будет ни общим собранием собственников жилья, ни договором с управляющей компанией.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут передать показания электросчётчиков с 15 по 26 января.
