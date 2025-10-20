Жуковский «Метеор» провел домашний матч с командой ФК «Анвизор» из Люберец

20 октября 2025, 14:02

Фото: Администрация Жуковский г.о.

18 октября в Жуковском состоялся футбольный матч Лиги Б-2, в котором встретились две подмосковные команды: «Метеор» из Жуковского и ФК «Анвизор» из Люберец. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.







«Метеор» занимает пятое место в турнирной таблице, в то время как «Анвизор» располагается на шестой позиции. Глава городского округа Жуковский Андроник Пак выразил благодарность спортсменам за увлекательную игру и болельщикам за активную поддержку. Для «Метеора» этот матч стал 19-м в сезоне. В прошедших играх команда одержала девять побед, потерпела пять поражений и пять раз сыграла вничью. Напомним, что по итогам первой половины сезона 2025 года взрослая команда «Метеор» заняла пятое место в областной таблице, набрав 16 очков в 10 матчах.



После двадцатилетнего перерыва в 2024 году на базе спорткомплекса «Метеор» вновь играет футбольная команда. В том же году жуковские футболисты финишировали на четвёртом месте в лиге Б-2, уступив третью позицию ФК «Знамя труда-2» из Орехово-Зуево со счетом 0:2. Последний матч сезона для «Метеора» пройдет в субботу, 25 октября, против команды «Ока» из Ступино. Игра состоится по адресу: Московская область, городской округ Ступино, село Ситне-Щелканово, ул. Спортивная, д. 5, СТК «Сокол». Начало в 14:00.

