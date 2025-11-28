Зимний сезон в Раменском парке откроют играми, творческими номерами и дискотекой

28 ноября 2025, 15:29

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Праздник в честь открытия зимнего сезона проведут Раменском городском парке культуры и отдыха в понедельник, 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Праздник начнётся в 15:00 с интерактивной игры для ребят и родителей «Туц‑туц‑квиз» в резиденции Деда Мороза на территории детской велотрассы.





«Программа продолжится на площадке «Лира». Там в 16:00 стартует анимационная программа «Сказки у ёлки» и выступление хореографического ансамбля «Серебро», а с 17:15 до 17:30 там выступит детский хор «Казачата», — говорится в сообщении.