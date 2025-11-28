Зимний сезон в Раменском парке откроют играми, творческими номерами и дискотекой
Праздник в честь открытия зимнего сезона проведут Раменском городском парке культуры и отдыха в понедельник, 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Праздник начнётся в 15:00 с интерактивной игры для ребят и родителей «Туц‑туц‑квиз» в резиденции Деда Мороза на территории детской велотрассы.
«Программа продолжится на площадке «Лира». Там в 16:00 стартует анимационная программа «Сказки у ёлки» и выступление хореографического ансамбля «Серебро», а с 17:15 до 17:30 там выступит детский хор «Казачата», — говорится в сообщении.Торжественное открытие состоится в амфитеатре в 17:30. В 18:00 в центральном шатре мастер-класс для всех желающих проведут ветераны СВО. В 18:20 в резиденции Деда Мороза начнётся анимационная программа. В 19:00 на площадке «Лира» выступит кавер‑группа V‑Band, а на катке состоится представление «Дед Мороз и друзья!».
А в 19:30 на площадке «Лира» начнётся дискотека.