Звезда шоу «Голос» из Раменского рассказала об участии в проекте главе округа

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Встречу с участницей шоу Первого канала «Голос-13» Валентиной Яньшиной, живущей в Раменском, провёл глава муниципального округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Валентина Яньшина продержалась на знаменитом телешоу четыре месяца и в итоге дошла до суперфинала.
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«На встрече с главой округа Валентина поделилась впечатлениями от участия в проекте. Она рассказала о поддержке своего наставника — певицы Полины Гагариной, которая верила в её талант. Валентина призналась, что испытывает сейчас и радость от достигнутого, и усталость из-за напряжённых съёмок», — говорится в сообщении.Эдуард Малышев поблагодарил Валентину за то, что она своими выступлениями прославила Раменский округ, и пожелал ей дальнейших успехов.
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Лев Каштанов