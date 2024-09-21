13-летний сын бизнесмена разбился на квадроцикле, пытаясь скрыться от погони полиции

Фото: прокуратура Татарстана
Видео: прокуратура Татарстана
В Татарстане в ДТП погиб 13-летний сын крупного бизнесмена, когда на квадроцикле пытался уйти от полицейской погони. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что школьник попытался скрыться от правоохранителей, когда его заметили на заправке у «железного коня» без госномеров.
По данным издания, подросток проигнорировал требования полиции, выжал газ и бросился наутек, однако на одном из перекрестков не смог удержать руль и вылетел в кювет. Ребенок погиб.
По информации канала, погибший школьник — сын местного крупного предпринимателя, который занимается строительством и недвижимостью.
Прокуратура Татарстана сообщает, что по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» ( ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Фото: прокуратура Татарстана
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По информации канала, погибший школьник — сын местного крупного предпринимателя, который занимается строительством и недвижимостью.
Прокуратура Татарстана сообщает, что по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» ( ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Фото: прокуратура Татарстана
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Данил Пономарев